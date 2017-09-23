Beşiktaş derbiden ağır yaralı çıktı

23 Eylül 2017

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçta ağır yara aldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görürken, Şenol Güneş de tribüne gönderildi.

Beşiktaş, rakibinin iki penaltı golüyle sahadan mağlup ayrıldı. Bu sezon 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 13 puanda kaldı.

Son 5 derbide galibiyeti yok

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile yaptığı son 5 derbi maçta galibiyet alamadı.

Rakibini derbide son olarak 2015-2016'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki mücadelede ise sarı-lacivertli ekibe 2-0 yenildi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibiyle sahasında yaptığı karşılaşmayı ise 1-0 yitirdi. Siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk derbi mücadelesinde ise sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Galibiyet serisi bitti

Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet serisi de bu sonuçla sona erdi.

Ligin 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıktan sonra Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 6. haftada Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Babel'in golü yetmedi

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Fenerbahçe'ye ilk golü Ryan Babel attı.

Hollandalı oyuncu, 87. dakikada fileleri havalandırdı ancak bu gol galibiyet için yeterli olmadı.

Beşiktaş, 3 sezon sonra deplasmanda gol attı

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanlarında 3 sezon sonra golle buluştu.

Rakibiyle Kadıköy'de yaptığı derbi maçlarda geride kalan 3 sezonda gol bulamayan siyah-beyazlı ekip, bu hasretini Babel ile sonlandırdı.

Fenerbahçe deplasmanında son golü 2013-2014 sezonunda rakibiyle 3-3 berabere kalarak atan Beşiktaş, sonraki 3 sezonda oynadığı 3 derbi maçı gol bulamadan tamamladı. Kadıköy'de 2014-2015'te sarı-lacivertli ekibe 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, 2015-2016'daki mücadeleden ise 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, geçen sezon deplasmandaki derbi maçı ise 0-0 beraberlikle tamamlamıştı.

İlk yarıda sahada gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın 20. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe çalıştırıcısı Aykut Kocaman arasında tartışma yaşandı.

Saha kenarında iki teknik adamın birbirlerine dönerek hararetli bir şekilde tartışması dikkati çekti.

Maçın 22. dakikasında ise sarı-lacivertlilerin yaptığı faul sonrası hakeme tepkide bulunan Beşiktaşlı oyuncularla bunu protesto eden Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik oldu. Yaşanan gerginliğin ardından siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup, sarı-lacivertli ekipte ise Vincent Janssen sarı kart gördü.

Şenol Güneş de atıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de karşılaşmayı tamamlayamadı.

Güneş, mücadelenin 66. dakikasında Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı hareket sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Dördüncü hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yanına giderek tepkili şekilde konuşan Şenol Güneş, 67. dakikada Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.

Quaresma, 3 dakikada kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Ricardo Quaresma, 3 dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 41. dakikasında rakibine yaptığı hareketle ilk sarı kartını gören Quaresma, 43. dakikada ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu, Süper Lig kariyerinde 5. kez takımını yalnız bıraktı. 2011-2012 sezonunda Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu maçlarında kırmızı kart gören Quaresma, 2015-2016'da ise Trabzonspor ve Bursaspor karşılaşmalarında aynı şekilde cezalandırıldı. Ricardo Quaresma, bu sezon ise Fenerbahçe karşısında takımını 10 kişi bıraktı. 36'ncı dakikada ilk sarı kartını gören Atiba Hutchinson, 85. dakikada penaltıya sebebiyet verirken bir sarı daha aldı ve kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı. Maç içinde sarı kart gören Oğuzhan Özyakup ise karşılaşmanın bitmesinin ardından hakem Ali Palabıyık'a tepkisi sonrası bir sarı daha aldı ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon ikinci kez bir lig mücadelesini eksik tamamlamak zorunda kaldı. Beşiktaş'ta Kardemir Karabükspor maçında Dusko Tosic, kırmızı kartla cezalandırıldı. Derbi mücadelesinde ise Quaresma, Hutchinson ve Oğuzhan aynı durumu yaşadı.

Kartlar havada uçuştu

İki takım arasındaki derbi maçı yine gergin geçti.

Ligin 6. haftasındaki derbi mücadelesinde toplam 5 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'de ise Luis Neto ile İsmail Köybaşı kırmızı kartla cezalandırıldı.

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçtaki kırmızı kart sayısı 33'e çıktı. Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü.

Ligin 6. haftasındaki derbi maçta toplam 9 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Janssen, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Josef de Souza, Beşiktaş'ta ise Caner Erkin, Gary Medel, Ryan Babel, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic sarı kartla cezalandırıldı.

Babel ile Tolgay tartıştı

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel ile Tolgay Arslan arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta iki oyuncunun sert bir şekilde konuştuğu görüldü.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının yenilgisine rağmen oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.

Kaynak: AA