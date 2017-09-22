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Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını tamamladı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar ile tam sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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