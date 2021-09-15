Beşiktaş ‘Devler Ligi’ne kötü başladı: 2-1

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic'in sol çaprazdan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Batshuayi şutunu çıkardı. Kaleci Kobel topu kornere çeldi.

20. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Orta sahada Dahoud'un uzun pasında sağ çizgide topla buluşan Meunier, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına yönelen Bellingham ile buluşturdu. İngiliz oyuncunun topu düzelttikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

27. dakikada sol kanatta Guerreiro'nun pasında Welinton ile Rosier'in anlaşmazlığı sonucunda topun sahibi olan Mallen, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan bu oyuncu, pasını Haaland'a aktardı. Norveçli oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Haaland, pasını son çizgiye yönelen Brandt'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden şık bir şekilde Marco Reus'a aktardı. Reus'un şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'ndan döndü.

45+3. dakikada Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Guerreiro'nun taç atışında topu kontrol eden Bellingham, Welinton'u çalımladıktan sonra pasını Haaland'a verdi. Bu oyuncunun altıpası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı.

52. dakikada Meunier'nin sağdan ortasına Guerreiro'nun ceza yayı içinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın savunmanın arkasına pasında Batshuayi topu kontrol etti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belçikalı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, açısını kapatan kaleci Kobel'den döndü.

90+2. dakikada Wolf'un sağdan pasında arka direkte Knauff'un uygun durumda çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üste direğe çarparak auta gitti.

90+4. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pjanic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.