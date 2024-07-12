Beşiktaş-Dinamo Zagreb hazırlık maçı yarın 18.30'da oynanacak
Yeni sezona Slovenya'nın Maribor şehrinde hazırlanmaya devam eden Beşiktaş, yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda (TSİ) 18.30'da karşı karşıya gelecek.
AA
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Yeni sezonun ilk hazırlık maçını İstanbul'da Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, 0-0 berabere kalmıştı.
Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile karşılaşacak.