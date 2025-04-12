Beşiktaş Divan Kurulu'nda eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı
Beşiktaş Kulübünün 1. olağan divan kurulu toplantısında Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat konuşma yaptığı sırada kavga çıktı. Divan Kurul Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Hasan Arat'a yumruk attı. Yaşananların ardından toplantı tatil edildi.
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Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı.
Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat konuşma yaptığı sırada, Yamantürk'ün ve ardından gelen kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. Divan Kurulu, çıkan kavganın ardından tatil edildi.