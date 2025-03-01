Beşiktaş dokuz maçtır yenilmiyor! Kayserispor’u 2 golle geçtiler

Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı.

Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Kartal, 5 kez de galip geldi.

Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.