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Beşiktaş dokuz maçtır yenilmiyor! Kayserispor’u 2 golle geçtiler

Beşiktaş ile Kayserispor, bugün Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında İstanbul'da karşılaştı. Siyah beyazlılar Kayserispor’u 2-0 yenerek üç puan aldı. Bu galibiyetle Beşiktaş'ın galibiyet serisi dokuz maça çıktı.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı.

Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Kartal, 5 kez de galip geldi.

Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.