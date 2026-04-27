Beşiktaş-Karagümrük maçının sonucu ne? Beşiktaş-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş'ın puanı kaç?

Beşiktaş evinde Karagümrük'le berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü’nün kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte El Bilal Toure’nin kafayla aşırdığı topa arka direkte Oh’un kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Bartuğ Elmaz’ın yaptığı vuruşta top uzak kale direğinden oyun alanına döndü. Devamında topu önünde bulan Serginho’nun ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta ise kaleci Vazquez meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.
26. ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun Kökçü’nün şutunda kaleci Grbic, yakın köşeye giden topu kornere gönderdi.
37. dakikada Oh’un pasında topla buluşan Olaitan’ın ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
40. dakikada Agbadou’nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan El Bilal Toure’nin ceza alanı sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Grbic meşin yuvarlağı kurtardı.
44. dakikada Fatih Karagümrük’ün önde yaptığı baskı sonucu kazandığı topta ceza yayı gerisinden Bartuğ Elmaz’ın şutunda kaleci Vasquez’in kurtarışı sonra meşin yuvarlak kornere gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada kaleci Grbic’in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Babicka’nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
61. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Ndidi’nin ortasında, altıpas üzerinde El Bilal Toure’nin kafa vuruşu üst direkten dönerken, topu altıpasın solunda önünde bulan Oh’un vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Grbic’te kaldı.
88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Asllani’nin rakibini geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
88. dakikada sağ taraftan Cerny’nin kullandığı kornerde, altıpas gerisi sağından Wilfred Ndidi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarparak oyun alanına geri döndü.