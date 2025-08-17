Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, kendi sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Geçen hafta maçı ertelenen Kara Kartal, bu hafta güzel bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Taraftarlar mücadelenin bilgilerini araştırırken "Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğunlaşmış durumda...

Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman?

Beşiktaş Eyüpspor maçı bu akşam 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Muçi, Rafa, Mario, Abraham.

İKAS EYÜPSPOR: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.

Tek eksik Hekimoğlu

Beşiktaş'ta genç forvet Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick's maçında sakatlandığı için Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek. MR sonuçlarına göre sol üst uyluk adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Hekimoğlu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Öte yandan, Beşiktaş'ın yeni transferleri David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den şans bulmaları halinde Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Berke Özer gitti

Eyüpspor'da ise önemli bir kaleci değişikliği yaşandı. Milli kaleci Berke Özer, bonuslarla birlikte 5 milyon avro karşılığında Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Bu ayrılığın ardından Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Felipe, teknik direktör Selçuk Şahin'in görev vermesi durumunda ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

İki takım performansı

Beşiktaş, bu sezon şu ana kadar 4 resmi maç oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek elendi. Yoluna devam ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ise St. Patrick's'i deplasmanda 4-1, iç sahada ise 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, bu dört maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Eyüpspor ise Süper Lig'e teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde başladı ancak ilk hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Takım, Beşiktaş deplasmanında sezonun ilk puanlarını almayı hedefliyor.

Süper Lig'de 3. randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşılaşacak. Daha önceki iki Süper Lig maçında Beşiktaş, rakibini sahasında 2-1, deplasmanda ise 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Ayrıca 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan tek maçta da Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenmişti. Eyüpspor'un Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de hiç galibiyeti bulunmuyor.