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Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Beşiktaş'ın sahasında Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.

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Beşiktaş'ın ilk 11'inde kimler var? Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic oynuyor mu? Beşiktaş'ta Trossard oynuyor mu?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İki takımın ilk 11’leri

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Agbadu, Djalo, Rıdvan ,Salih, Olaitan, Orkun, Trossard, Cerny, Semih.

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Da Costa, Michalak, Pintor, Ahmed Abdullahi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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