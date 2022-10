Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0

Takip Et

İlk yarı

9. dakikada Szalai’nin pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Valencia’nın çapraz pozisyondan plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

31. dakikada Muleka’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı önündeki Salih’in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip’in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

32. dakikada rakip yarı sahayı hızlı geçen Fenerbahçe’de, Pedro’nun ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta Valencia sol çaprazda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

İkinci yarı

55. dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Atilla Szalai’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

72. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Enner Valencia’nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

78. dakikada Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Wout Weghorst’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

87. dakikada Rachid Ghezzal’ın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Tayyip Sanuç’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

87. dakikada sağ kanattan Valentin Rosier’in ortasında ceza sahası içinde bulunan Wout Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

89. dakikada Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Wout Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunana Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Rachid Ghezzal’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

Deplasmanda üst üste golsüz 2. maç

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.

Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Serkan Ok xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Tayyip Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx (Umut Meraş dk. 88 ?), Salih Uçan xx (Gedson Fernandes dk. 73 x), Josef de Souza xx, Jackson Muleka xx (Tayfur Bingöl dk. 73 x), Dele Alli xx (Rachid Ghezzal dk. 72 x), Nathan Redmond xx (Cenk Tosun dk. 82 ?), Wout Weghorst xx

Yedekler: Mert Günok, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Gustavo Henrique xx, Atilla Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Diego Rossi dk. 89 ?), Miguel Crespo xx (Mert Hakan Yandaş dk. 70 x), Willian Arao xx, Lincoln xx (Ezgjan Alioski dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci xx (Bright Osayi-Samuel dk. 70 x), Enner Valencia xx, Joao Pedro x (Michy Batshuayi dk. 70 x)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kartlar: Crespo, Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Masuaku, Gedson (Beşiktaş)