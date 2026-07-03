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Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, hazırlık maçlarıyla eksiklerini görmeyi hedefliyor. Taraftar da takımını bir an evvel sahada görmek isterken "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hazırlık maçları ne zaman, hangi tarihte" sorusu her geçen gün artıyor.

Beşiktaş hazırlık maçları tarihi...

5 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

10 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre

19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre

14 Temmuz Salı

12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)

18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)

Fenerbahçe hazırlık maçı tarihi

8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

Galatasaray hazırlık maçları tarihi

Galatasaray'un Avusturya kampı23 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Fakat hazırlık maçı programı henüz belli olmadı.