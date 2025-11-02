Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK - FB maçı muhtemel ilk 11'i

Süper Lig'de dev derbi... Milyonlarca futbolsever Beşiktaş - Fenerbahçe maçına odaklanmış durumda... Mücadele için nefesler tutuldu. Heyecan katsayısı her dakika artarken mücadele bilgileri araştırılıyor. Bugün en çok yöneltilen soruların başında "Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" geliyor. Öte yandan müsabakanın ilk 11'leri merak ediliyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, El Bilal-Toure, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skrinar, Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Siyah-beyazlı ekipte cezalı ya da sakat oyuncu yok

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, yapılan son idmanlarda takımla birlikte çalıştı. Portekizli oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, son kararı maç günü verecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine eksiksiz

Sakatlığını atlatmasına rağmen Mert Hakan Yandaş’ın dev maçta kadroda yer alması beklenmiyor. Uzun bir aranın ardından Stuttgart karşılaşmasıyla sahalara dönen Jhon Duran ise teknik ekibin tercih etmesi halinde derbide forma giyebilecek.

Öte yandan kadro dışı durumları devam eden İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un affedilmediği, bu nedenle derbide görev alamayacakları öğrenildi.

100 yıllık mücadele tarihinin 362. randevusu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birine bir kez daha sahne hazırlığında. İki ezeli rakip, 1924’te başlayan 100 yıllık mücadele tarihinin 362. randevusuna çıkacak.

Geçmişte oynanan 361 maçta sarı-lacivertliler 135 kez galip gelirken, siyah-beyazlı ekip 129 karşılaşmada üstünlük sağladı. 97 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Rekabette Fenerbahçe’nin 499, Beşiktaş’ın ise 459 golü bulunuyor.

Süper Lig özelinde de tablo benzer. Lig tarihinde iki takım bugüne kadar 138 kez karşılaştı. Fenerbahçe 49, Beşiktaş 44 galibiyet elde ederken 45 mücadele berabere bitti. Bu maçlarda her iki taraf da 158’er gol kaydederek dikkat çekici bir denge oluşturdu.

26 futbolcunun ilk derbisi

Beşiktaş’ta derbi öncesinde birçok isim için özel bir heyecan yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte tam 14 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Yeni transferler Tiago Djalo, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure’nin yanı sıra yerli oyunculardan Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Devrim Şahin de ilk kez bu büyük atmosferi yaşayabilir.

Fenerbahçe cephesinde de tablo benzer. Sarı-lacivertli takımda 12 futbolcu, Beşiktaş karşısında ilk derbi deneyimini yaşama ihtimaliyle hazırlanıyor. Kaleciler Ederson ve Tarık Çetin’in dışında Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, teknik direktör Domenico Tedesco’nun şans vermesi halinde ilk kez bu derbide forma giyecek.