Süper Lig'de dev randevu... Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Galatasaray ile puan farkını indirmek isteyen iki takım da elinden geleni sahaya koyacak. Derbi heyecanı artarken "Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da sıklaşıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

363. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe 362 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe 136 galibiyetle önde bulunurken, Beşiktaş 129 kez sahadan galip ayrıldı. 97 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.