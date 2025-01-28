Beşiktaş Fibabanka-Dreamland Gran Canaria maçı yarın oynanacak
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya ile deplasmanda karşılaşacak.
AA
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Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak. Gran Canaria Arena'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Siyah-beyazlılar, 16 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda averajla 4. sırada bulunuyor. İspanyol ekibi ise 10 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 3. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş, gruptaki ilk maçında rakibine İstanbul'da 76-74 mağlup oldu.