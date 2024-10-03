Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11 (Şifresiz mi, Hangi kanalda?)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. İlk maçında Ajax'a mağlup olan siyah-beyazlılar, Alman ekibini yenerek Avrupa'da ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın maça çıkması beklenen muhtemel 11'i ve karşılaşmaya dair ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. İlk maçında Ajax karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından siyah-beyazlılar, Frankfurt karşısında galibiyet hedefliyor. Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, bu mücadelede Avrupa'daki ilk 3 puanını almak istiyor.
Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş, Frankfurt ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Vodafone Park’ta oynanacak ve maçı İskoç hakem John Beaton yönetecek.
Beşiktaş - Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş - Frankfurt maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Beşiktaş - Frankfurt muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile
Frankfurt: Henüz bilinmiyor...
Beşiktaş'ta hangi oyuncular eksik?
Beşiktaş’ta, Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki tek mağlubiyetini Ajax karşısında yaşadı ve Frankfurt maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.