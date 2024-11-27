Beşiktaş Futbol A.Ş.'den istifa eden Hasan Arat kimdir? Hasan Arat kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Başkan Hasan Arat, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Futbol A.Ş'deki başkanlık görevini Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'a devrettii.

İstifa kararının KAP’a bildirilmesi ile birlikte Hasan Arat internet üzerinden aranmaya başladı.Peki, Siyah beyazlı kulübün 35. başkanı olan Hasan Arat kimdir? Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Hasan Arat kimdir?

1959 yılında Adana’da doğan Hasan Arat, Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor’da başladıktan sonra 1977’da transfer olduğu Beşiktaş’ta 5 yıl forma giyen Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ödülüne layık görüldü.

1998-2000 yılları arasında Beşiktaş'ta Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulunan Hasan Arat, İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini de yönetti.

Arat, 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.