Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak iki karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi Ozan Ergün yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.
Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Başakşehir–Göztepe maçının hakemi Yasin Kol
Günün diğer karşılaşmasında ise RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ