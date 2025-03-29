Beşiktaş – Galatasaray derbisinin ilk 11’leri belli oldu

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29’uncu haftasında kritik bir derbi mücadelesine çıkıyor. Şampiyonluk ve Avrupa yarışını doğrudan etkileyen bu karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak.

Beşiktaş’ın çıkış hedefi

44 puanla ligin dördüncü sırasında bulunan Beşiktaş, son iki maçta mağlup oldu. Bu nedenle siyah-beyazlı ekip, bu derbiyi kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Ayrıca ev sahibi avantajını kullanmak isteyen takım, Galatasaray karşısında üç puan alarak üçüncülük hedefini sürdürmek istiyor.

Galatasaray şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor

71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ezeli rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Bununla birlikte sarı-kırmızılı takımda İcardi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya en güçlü kadrosunu çıkarmayı planlıyor.

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Morata, Osimhen.