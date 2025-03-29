Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, kritik bir derbide karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maç öncesinde Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmanın VAR hakemini açıkladı.

MHK’den yapılan duyuruya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit görev yapacak. AVAR (asistan VAR) hakemliği ise Onur Özütoprak’a verildi. Karşılaşmanın orta hakemi olarak ise Yasin Kol düdük çalacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılma hedefindeki Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek dev derbi, bu akşam (29 Mart) saat 20.30'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maç, iki takım için de kritik bir mücadele olacak.