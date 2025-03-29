Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan derbide VAR hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), derbinin VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit'i görevlendirdi. Orta hakem Yasin Kol olurken, AVAR’da Onur Özütoprak yer alacak. Dev mücadele, bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, kritik bir derbide karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maç öncesinde Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmanın VAR hakemini açıkladı.
MHK’den yapılan duyuruya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit görev yapacak. AVAR (asistan VAR) hakemliği ise Onur Özütoprak’a verildi. Karşılaşmanın orta hakemi olarak ise Yasin Kol düdük çalacak.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılma hedefindeki Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek dev derbi, bu akşam (29 Mart) saat 20.30'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maç, iki takım için de kritik bir mücadele olacak.