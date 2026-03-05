Süper Lig'de dev derbi... Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele için sabırsızlık artarken mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı bilgileri...

Beşiktaş Galatasaray maçı 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Derbiyi Ozan Ergün yönetecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 358 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip 130 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar ise rakibini 113 kez mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 115 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Ezeli rakipler son olarak 4 Ekim 2025’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.