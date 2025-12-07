Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki heyecan dolu lig mücadelesi için geri sayım devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin ligdeki konumunu doğrudan etkileyecek olan bu randevu, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Futbol tutkunları, "Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Gökhan Sazdağı, Jurasek, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Jota

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Semih Güler, Tayyip Sanuç, Rodrigues, Camara, Melih Kabasakal, Kozlowski, Maxim, Bayo, Lungoyi

Hekimoğlu ve Uysal yok

Siyah-beyazlı ekipte sakatlık süreçleri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal’ın kadroda yer alması beklenmiyor.

Rafa Silva için karar bugün

Son günlerde takımla yeniden çalışmaya başlayan Rafa Silva’nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Uzun süren antrenman açığını kapatmak için bir süre bireysel program uygulayan Portekizli futbolcu, ardından takımla idmanlara dahil oldu. Bugünkü çalışmada yer alması beklenen tecrübeli oyuncunun maç kadrosunda bulunup bulunmayacağı teknik heyetin değerlendirmesinden sonra netlik kazanacak.