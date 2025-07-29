Beşiktaş, Gedson Fernandes'in tüm haklarını satın aldı

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’in transfer sözleşmesinde yer alan yüzde 50’lik sonraki satış payını Benfica’dan 10 milyon euro karşılığında satın aldı. Kulüp, bu gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılar, 2022 yılında Benfica'dan transfer edilen Gedson Fernandes’in sözleşmesine göre oyuncunun bir başka kulübe transferi durumunda elde edilecek gelirin yüzde 50’si Portekiz kulübüne ait olacaktı. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu payı tamamen satın alarak Gedson’un ekonomik haklarını bünyesine kattı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; ‘Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır.’ maddesindeki %50’lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Euro karşılığında satın almıştır.”

25 yaşındaki oyuncu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken, bu adımın Beşiktaş açısından potansiyel bir kazancın önünü açabileceği yorumları yapılıyor.