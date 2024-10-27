Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar! Ahmet Nur Çebi ibra edilmedi, kavga çıktı

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Siyah-beyazlıların Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'unda, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında görev yapan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi. Öte yandan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetiminin, 03.12.2023 – 31.05.2024 tarihleri arasındaki faaliyetleri idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Kongrede yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından sonra görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunuldu.

Çebi ibra edilmedi!

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin 1 Haziran 2023 ile 3 Aralık 2023 arasındaki dönemi ibra edilmedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetiminin 3 Aralık 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasindaki dönemi ibra edildi.

Kavga çıktı

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün genel kurul toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor.

Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, salona kalabalık bir grupla girdi. Bu sırada Çebi'nin yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salondaki yerine geçmesine rağmen gerginlik devam etti.

Bu sırada sahneye çıkan kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler Cevahir'e tepki gösterdi.

İsmail Cevahir'in sahneden inmesinin ardından üyeler arasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı. Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.

Borç açıklandı

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

Hasan Arat'tan Çebi'ye sert sözler

Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlüklere, camiaya ait mülklerin sahipsiz bırakılmasına değinerek, kendi yönetimlerinde kulübe ait olan taşınmazların siyah-beyazlı camiaya geri kazandırıldığını söyledi.

Göreve geldiklerinde kulübün mali açıdan oldukça zor durumda olduğunu dile getiren Arat, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 328 gün geçti. Ben yaklaşık 10 aylık bu süreçte gecesini gündüzüne katan tüm yönetim kurulu üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok zor zamanlar geçirdik ve yanımızda var gücüyle duran tüm kulüp çalışanlarımıza ve tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum.

Seçim zamanı kilometrelerce uzayan kuyruklarda sabırla bekleyip bizleri bu göreve layık gördüğünüz için bugün burada size hesap vereceğiz. Yaptığımız icraatları size anlatacağız. Ben ne zaman huzurunuza gelsem sizlere gerçekleri anlattım. Bize yapılması gereken devir teslim bile yapılmadı. Bir görevi bırakıyorsanız düzgün bir şekilde gelip devir edeceksiniz.

Öyle kalabalık koruma ordularıyla kongreye gelmekle olmaz. Ben size Beşiktaş başkanına kimsenin parmak sallayamayacağını söyledim. Bunu da size göstermeye devam edeceğiz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız. Beşiktaş’ın kurumsallaşmasının önünü tamamen açılmıştır. Yapılan tüzük değişikliğini yıllar sonrada kulübe olan yararını herkes hatırlayacaktır" diye konuştu.

"Kulüpte paralel yapılar kurarak, para kazanma derdine düşmüşler"

Eski başkan Ahmet Nur Çebi dönemine ait mali konular hakkında konuşan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir. Kulübe usulsüzce üye yapılan kişilerin çoğu gönderildi. Birçoğu mahcup olup, özür dilediler. Bazıları da evraklarını tamamladı ve üyeliklerini tam anlamıyla doğru bir şekilde sonuçlandırdılar. İktidar hırsı sizlere neler yaptırmış. Bu işler artık bitti. Sizin küçümsediğiniz insanlar Beşiktaş’a üye oldular. Gerçek Beşiktaşlılar üye oldu kulübe. Beşiktaş’ın malına çökme dönemi sona ermiştir. Kulübün parasıyla şehir dışlarında otellerde keyif sürme dönemleri sona erdi. Kulüpte paralel yapılar kurulup, üyelikler üzerinden para kazanma derdine düşmüşler. Bunların hepsini gün yüzüne çıkarttık" şeklinde konuştu.

Kendi yönetimleriyle birlikte dernekçilik anlayışının da değiştiğini söyleyen Arat, "Her zaman konuşulan bir dernekler meselesi var. Seçim zamanında ararlar, 'Bana oy at' derler. Dernekçilik işleri bizimle birlikte değişti. İstanbul dışındaki birçok derneğin kulübe bağışladığı arazilere kurulacak enerji santralleri de kulübe mali açıdan destek sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Hala kadromuza düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var"

Beşiktaş Futbol A Takımı’nın yapılanmasına devam edildiğini söyleyen Hasan Arat, "Göreve geldiğimizde ciddi sorunlarla karşılaştık. Eski yönetim giderken bu takım başarılı olursa bize pay verin demişti. Gece yarısı alınan Eric Bailly için mi pay verelim size? Yoksa hiçbir faydası olmayan Ante Rebic için mi? Yüzde ellisini bankadan kredi alarak transfer ettiğiniz ismini vermek istemediğim savunma oyuncusu için mi pay biçelim size? Göreve geldik ve hedefimizi Ziraat Türkiye Kupası’nı almak ve Avrupa’ya gitmek olarak belirledik. Süper Lig’i de zaten 6. olarak bitirdik.

Kupayı kazanmakla birlikte 8.5 milyon gelir elde etmiş olduk. Beşiktaş’ta son 3 sezonda 36 oyuncu alınmıştı. Ciddi bir gruplaşma vardı. 37 oyuncuyu kulüpten gönderdik ve sadece 8 futbolcu transfer ettik. Aldığımız oyuncular kilit noktalara yapılan transferler oldu. Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var. Kış transfer dönemi geldiğinde ekibimiz yine çalışmalarını o yönde gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Benim 200 milyon dolar azalttığım borcu, yeni yönetim 100 milyon dolar artırdı

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendi döneminde 200 milyon dolar azalttığı borcu Hasan Arat yönetiminin 100 milyon dolar artırdığını ileri sürdü.

2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Haziran 2023-3 Aralık 2023 arasındaki dönemi ibra oylamasına çıkacak Çebi, açıklamalarda bulundu.

Mevcut başkan Hasan Arat'ın eleştirdiği, salondaki birçok üyenin tepki gösterip protesto ettiği Çebi, eleştirilere yanıt verdi.

"Hesap vermek için geldim"

Görevden ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde açıklama yapmadığını aktaran Çebi, "Sadece mali genel kurula hesap vermek için geldim. Beşiktaş'ın son 25-30 yılında bir ilktir. Ben bundan sonra da buraya gelirim, o merdivenlerden de inerim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, kimse 'Yuh' diyemez, sosyal medyadan küfür ettirilemez." ifadelerini kullandı.

Veremeyeceği bir hesabı olmadığını dile getiren Çebi, "Ben hiçbir şeye cevap veremeyecek bir adam değilim. Beşiktaş'ta ne çaldım ne çaldırdım." dedi.

Ahmet Nur Çebi, 2019'da seçildiğinde kulübün zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Dört yıl önce ben göreve geldiğimde borç 3 milyar liraydı. Karşılığı 582 milyon dolardı. Ben bıraktığımda borç 8,4 milyar liraydı, karşılığı 288 milyon dolardı. Borcu 200 milyon dolar aşağı indirerek gittim. Şu andaki borç ise 13,3 milyar lira, 386 milyon dolar. Dört yılda 200 milyon dolar aşağı çektiğim borcu yeni gelen yönetim 6 ayda 100 milyon dolar yükseltti." diye konuştu.

"Yardım etmeye çalışırım"

Genel kurula hesap vermeye geldiğini söyleyen Çebi, "Ben hesabı size vermeye geldim, kaçmadım. Bundan sonra da geleceğim. Beşiktaş ne zaman benden bir şey isterse koşar gelir, yardım etmeye çalışırım. Beşiktaş'a verdiklerim, yaptıklarım ortada. Takdir genel kurulundur. Ben hesabımı verdim. Her zaman da veririm." diyerek sözlerini tamamladı.

Sözleri sık sık kesilen ve tepki gösterilen Ahmet Nur Çebi, kürsüden ayrılırken yuhalandı.