Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralove'yi ağırlıyor. Kara Kartal mücadeleye 1-0 galibiyetin avantajı ile çıkıyor. Hedef seyircisi önünde göze hoş gelen bir futbolla rakibini yenip bir üst tura çıkmak... Peki, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BJK mücadele saati ve kanalı...

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Dancak, Darida, Kucera, Horak, Sloncik, Van Buren, Mihalik.

Tek eksik var

Kassoum Ouattara ilk maçta kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada yer almayacak. Leandro Trossard'ın ise maça yedek çıkması bekleniyor.

Avrupa'da 262. maç

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 261 maçtan 100'ünü kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine mağlup oldu.

Avrupa arenasında rakip fileleri 352 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü.