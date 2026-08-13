Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK mücadele saati ve kanalı...
Beşiktaş bu akşam çok kritik bir mücadeleye çıkıyor. Milyonların heyecanı bambaşka... Hedef bu maçı da alıp play-off'a yükselmek. Art arda gelen soru "Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralove'yi ağırlıyor. Kara Kartal mücadeleye 1-0 galibiyetin avantajı ile çıkıyor. Hedef seyircisi önünde göze hoş gelen bir futbolla rakibini yenip bir üst tura çıkmak... Peki, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BJK mücadele saati ve kanalı...
Beşiktaş - Hradec Kralove maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Dancak, Darida, Kucera, Horak, Sloncik, Van Buren, Mihalik.
Tek eksik var
Kassoum Ouattara ilk maçta kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada yer almayacak. Leandro Trossard'ın ise maça yedek çıkması bekleniyor.
Avrupa'da 262. maç
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 261 maçtan 100'ünü kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine mağlup oldu.
Avrupa arenasında rakip fileleri 352 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü.