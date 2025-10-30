Beşiktaş ilk yarılarda atıyor, Fenerbahçe geçit vermiyor: İşte istatistiklerle Beşiktaş-Fenerbahçe rekabeti!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki ezeli rakibin gol istatistikleri dikkat çekiyor.

Ligde geride kalan 10 haftada Beşiktaş 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplarken; Fenerbahçe 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puanla üst sıralarda yer alıyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 10 maçta 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’si ise 18 gol atıp sadece 6 gol yedi.

Fenerbahçe savunması geçit vermiyor

Sarı-lacivertli ekip, ligde şu ana kadar kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Bu performansıyla Fenerbahçe, Galatasaray (5) ve Göztepe ile birlikte ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Tedesco’nun öğrencileri, oynadığı 10 maçın 5’inde kalesini gole kapatırken, maçların ilk yarılarında sadece 2 kez gol yedi.

İç sahada Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-1 bitiren Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ise devreye 1-0 geride girdi.

Bunun dışında deplasmanda oynadığı 5 maçın hiçbirinde ilk yarıda gol yemedi.

Fenerbahçe deplasmanda 5 maçta 8 gol atarken sadece 2 gol gördü ve 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Beşiktaş evinde gol yemeden oynayamıyor

Bu sezon sahasında çıktığı 4 maçın tamamında gol yiyen Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

İlk iç saha maçında Eyüpspor’u 2-1, ardından RAMS Başakşehir’i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, her iki karşılaşmada da geriden gelerek kazandı.

Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayıp maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, son olarak Gençlerbirliği’ne karşı öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, ligdeki 10 maçın 8’inde gol yerken sadece Kayserispor ve Konyaspor maçlarında kalesini gole kapatabildi.

Fenerbahçe ilk golü atarsa kolay kolay kaybetmiyor

Bu sezon oynadığı 10 lig maçının 6’sını kazanan Fenerbahçe, kazandığı tüm maçlarda ilk golü atan taraf oldu.

Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında öne geçen sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sadece Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen 1-1’lik beraberlikle yetindi.

Alanyaspor karşısında ise 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti ancak uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe bu sezon 4 maçta puan kaybı yaşarken, bunların ikisinde öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı.

Beşiktaş öne geçtiği maçlarda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon ligde 10 maçın 7’sinde öne geçti, ancak bu maçların 3’ünde puan kaybetti.

Galatasaray deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen 1-1 berabere kaldı.

Evinde Gençlerbirliği karşısında öne geçmesine karşın 2-1 mağlup oldu.

Son olarak Kasımpaşa deplasmanında ilk golü atan taraf olan Beşiktaş, penaltı kaçırdığı maçta skoru koruyamayarak 1-1 berabere kaldı.

İstatistiklerle derbi öncesi tablo

* Beşiktaş, 10 maçta 16 gol – 12 gol yedi

* Fenerbahçe, 10 maçta 18 gol – 6 gol yedi

* Beşiktaş’ın gollerinin 9’u ilk yarılarda

* Fenerbahçe, ilk yarılarda sadece 2 gol yedi

* Beşiktaş öne geçtiği 7 maçın 3’ünde puan kaybetti

* Fenerbahçe, ilk golü attığı 7 maçın 6’sını kazandı