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Beşiktaş, İspanya kampını iptal etti

Yeni sezon öncesinde İspanya'da kamp yapmayı planlayan Beşiktaş, Avrupa'da artan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle kampı iptal etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İkinci etap kamp çalışmaları hakkında bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı aktarıldı.