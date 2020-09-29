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Beşiktaş istedi, Antalyaspor aldı

Antalyaspor, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş istedi, Antalyaspor aldı
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Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından sağ beke takviye yapmak isteyen Antalyaspor, Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Yılmaz, Akdeniz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor sosyal medyadan yaptığı transfer açıklamasında, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Mert Yılmaz Antalyaspor transfer

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