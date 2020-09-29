Beşiktaş istedi, Antalyaspor aldı
Antalyaspor, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından sağ beke takviye yapmak isteyen Antalyaspor, Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı.
Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Yılmaz, Akdeniz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor sosyal medyadan yaptığı transfer açıklamasında, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
🤝 Hoş Geldin Mert Yılmaz— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 29, 2020
Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/lxdGgoMr4H