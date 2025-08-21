Beşiktaş İsviçre'den umutlu dönüyor
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile karşı karşıya geldi. 90 dakika 1-1 tamamlanırken Beşiktaş tur umudunu İstanbul'a taşıdı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada topa birlikte ceza sahasına giren Sene’nin çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu çeldi.
27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jusarek’in şutunda kaleci Letica’dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
28. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü’nün kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
45. dakikada sol kanattan Jusarek’in ortasında kaleci Letica’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Rashica meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanattan Rashica’nın ortasında arka direkte Rafa Silva’nın şutunda top az farkla dışarı gitti.
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva’nın pasında Abraham’ın şutunda top savunmadan döndü.
78. dakikada Diakite’nin ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
83. dakikada sağ kanattan Olivier Custodio’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Okoh’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1