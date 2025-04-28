Beşiktaş JK CEO'su Seçil Aygün: Beşiktaş’ta mali yapı güçleniyor, yeni projeler yolda

Beşiktaş JK CEO’su Seçil Aygün, kulübün finansal yapısını güçlendirmek ve UEFA kupalarına katılım şartlarını yerine getirebilmek için hayata geçirilecek sermaye artışının kritik rolünü anlattı. Aygün, Beşiktaş’ın gelir yapısından stadyum projelerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Bankalar Birliği ile anlaşmamız yok, 3 bankalık konsorsiyum kredisi var"

CNBC-e’nin haberine göre; Aygün, yapılacak sermaye artışının kulübün mali yapısına büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Sermaye artırımı bizim için çok kritik. Bu adımla mali bünyemizi güçlendiriyoruz. Bankalar Birliği ile bir anlaşmamız yok, sadece üç bankadan oluşan bir konsorsiyum kredimiz var” dedi.

Şirket gelirlerine değinen Aygün, Beşiktaş’ın yıllık yaklaşık 100 milyon Euro gelir ürettiğini ve buna karşılık 25 milyon Euro civarında faaliyet gideri olduğunu açıkladı.

Aygün, “Borç yükü ortadan kalktığında, 75 milyon Euro gibi bir kaynakla takım çok rahat finanse edilebilir. Sermaye artışıyla birlikte artı özkaynağa geçiyoruz ve hedefimiz pozitifte kalmak” ifadelerini kullandı.

"UEFA'ya uyum sağlanacak"

Beşiktaş'ın Avrupa hedeflerine de değinen Aygün, UEFA’nın özkaynak şartlarına uyum sağlanacağını belirterek, “Türk futbolunun öz kaynakları toplamda eksi 800 milyon Euro seviyesinde. Beşiktaş olarak biz de bu tablonun içindeyiz. 31 Mayıs 2024 itibarıyla bizim öz kaynaklarımız eksi 3 milyar lira. Sermaye artışıyla bu durumu pozitife çevirmek zorundayız” dedi.

Ayrıca Ağustos 2022'de UEFA ile imzalanan finansal uyum sözleşmesinden bu adımla çıkılacağını belirterek, “Bu sermaye artışı, UEFA kupalarına katılımımız için kritik bir dönüm noktası olacak. Bir taşla üç-dört kuş birden vuruyoruz” şeklinde konuştu.

Stadyum için yeni projeler de yolda

Beşiktaş yönetimi, finansal yapının güçlendirilmesinin yanı sıra yeni gelir kaynakları yaratmayı da hedefliyor. Stadyum projelerine dikkat çeken Aygün, Tüpraş Stadyumu’nun potansiyelinin tam anlamıyla kullanılmadığını ifade etti. Aygün, “Stadı 365 gün yaşayan ve gelir getiren bir alan haline getirmek için projeler geliştiriyoruz. Özellikle deniz tarafında maç günleri dışında her gün konserler ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Yaz konserleri için ciddi bir hazırlık süreci yürütüldüğünü aktaran Aygün, stadın çim yapısının bu tür etkinliklere uygun hale getirildiğini ve yılda 8 bin kişilik kapasiteli etkinlikler düzenlenebileceğini söyleyerek bu projeler sayesinde stadyumdan ilk yılda 10 milyon dolar net gelir beklediklerini kaydetti.

Kartal Yuvası için de iş ortaklığı veya halka arz gibi yeni gelir modelleri gündeme alınmış durumda. Aygün, taraftarlara daha cazip ve tatmin edici ürünler sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Son olarak, sermaye artışıyla tüm finansal sorunların bir anda çözülemeyeceğini belirten Aygün, başta gayrimenkul projeleri olmak üzere ek finansman kaynakları yaratacak çalışmaların hız kazandığını ifade etti.

SuperApp projesinin ilerlediğini, ancak daha fazla nakit ve gelir yaratılması gerektiğini vurgulayan Aygün, Beşiktaş yönetiminin kısa vadede öz kaynakları pozitife çevirmeyi, orta vadede ise stadyum ve yan projelerle sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı hedeflediğini belirtti.