Beşiktaş JK, InGame işbirliği ile e-spor faaliyetlerini genişletiyor

04 Nisan 2019

Ömer FARUK MAVİ

İSTANBUL - Beşiktaş JK'nin e-spor alanında faaliyet gösteren yapılanması Beşiktaş Esports ile dünyada 21 milyondan fazla kişi tarafından 11 farklı dilde oynanan, Türkiye'nin ilk yüzde 100 milli MMOFPS oyunu Zula'nın yaratıcısı InGame Group arasında gerçekleştirilen işbirliğinde, BJK Zula takımı kuruldu. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan InGame Group Ceo'su Alpay Alptekin, "InGame Group olarak Türkiye'de e-sporun ve sporcularının gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu alanda hizmet veren lider kuruluşlardan biri olarak sektöre yön verecek yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi. E-spora yönelen ilk geleneksel spor klubü olan Beşiktaş JK ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, Türkiye'de futboldan sonra en çok takip edilen spor dalı olan e-spora yeni ufaklar açacağını dile getiren Alptekin, "Gençlerin her geçen gün daha büyük ilgi gösterdiği e-spor ekosisteminin büyümesindeki en önemli yapı taşlarından birini spor kulüpleri oluşturuyor. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle Türkiye'de e-sporu tabana yayarak, hızla ilerleyen bu sektörde ülkemize ivme kazandıracağız" şeklinde konuştu.

İnci: Beşiktaş'ın marka değerini artıracak işler yapıyoruz

Gerçekleştirilen imza töreninde ilklerin buluşmasını gerçekleştirdiklerini söyleyen Beşiktaş Esports Yöneticisi Erman İpci, "Profesyonel bir spor kulübünün e-spora yatırım yapması, bu özel alanı daha değerli hale getiriyor. Hedefimiz, Beşiktaş'ın marka değerini artıracak işler yapmak" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde birçok takım kurduklarını ve bu takımların yüzde 80'ninin yurtdışında mücadele ettiğini kaydeden İpci, "Beşiktaş Esports olarak, hem bizim global yatırımlarımız hem de Zula'nın global yatırımları ile beraber, iki taraflı bir kazan kazan modeli oluşacağını düşünüyoruz" dedi.