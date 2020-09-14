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Beşiktaş, Josef de Souza transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, Josef de Souza transferini resmen açıkladı
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Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Kaynak: AA

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