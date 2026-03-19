Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK muhtemel 11

Beşiktaş seyircisi önünde bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yaptığı transferlerle büyük bir çıkış yapan siyah-beyazlı ekip puan farkını eritip üst sıralara ulaşmak istiyor. Taraftar da bu heyecanlı müsabakaya ortak olmak isterken "Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı, 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk.

46. randevu

İki takım arasındaki puan 45 mücadelede siyah-beyazlılar 26 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, 9 kez kazandı. Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, rakip fileleri 90 kez havalandırırken Kasımpaşa, 54 gol kaydetti.