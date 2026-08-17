Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı ne zaman?
Kara Kartal'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına geçmek için bir engeli kaldı. Bu seferki rakip Kauno Zalgiris… Hafta içi oynanacak mücadelenin tarihi ve saati merak ediliyor. İşte "Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
Beşiktaş yine çok kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kara Kartal kendi evinde Kauno Zalgiris ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip güzel bir skor alarak deplasmanda bu işi tamamlamak istiyor. Sık sık gelen soru "Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı 20 Ağustos 2026 saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Psort Plus'tan canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlı ekibin rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos 2026 Perşembe gübü saat 20.00'de başlayacak.