Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı ne zaman?

Beşiktaş yine çok kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kara Kartal kendi evinde Kauno Zalgiris ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip güzel bir skor alarak deplasmanda bu işi tamamlamak istiyor. Sık sık gelen soru "Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı 20 Ağustos 2026 saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Psort Plus'tan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekibin rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos 2026 Perşembe gübü saat 20.00'de başlayacak.