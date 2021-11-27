Beşiktaş, kendi evinde Giresunspor'a 4-0 yenildi
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor'a kendi sahasında 4-0' mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında GZT Giresunspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan sürpriz bir sonuçla ayrıldı. Rakibine farklı kaybeden Beşiktaş, 4-0'lık mağlubiyet sonrası 20 puanla 10. sırada kaldı ve son haftalarda kötü gidişata dur diyemedi.
Mücadelenin golleri 22. dakikada Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness'ten geldi. Beşiktaş'ta 39. dakikada Necip Uysal, takımını 10 kişi bıraktı.
Vodafone Park'taki 3 puanla birlikte Giresunspor'un puanı 16'ya yükseldi.