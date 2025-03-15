Beşiktaş, Konyaspor karşısında 1-0 mağlup

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile Konyaspor bugün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı.

Konyaspor'da 27'de Melih Bostan ve 65'te Ndao kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İlk golünü attı

Mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Uğurcan golü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Maça 11'de başlayan Uğurcan Yazğılı sakatlığı nedeniyle yerini 60. dakikada Pedrihno'ya bıraktı.

En son 2021'de yenmişlerdi

Sahadan galip ayrılan Konya ekibi, siyah-beyazlıları 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor bu maç öncesinde Beşiktaş'ı, 2021-2022 sezonunda 27 Aralık 2021 tarihinde yine sahasında 1-0 yenmişti.

Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanla ligde dördüncü sırada yer alırken, Konyaspor puanını 31'e yükseltti.