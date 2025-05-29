Beşiktaş Kulübü'nün kurucularından Fuat Balkan ölümünün 55. yılında anıldı

Beşiktaş kulübünün kurucularından ve eski başkanlarından Fuat Balkan ölümünün 55. yıl dönümünde anıldı.

Asker, siyasetçi ve spor yöneticisi olan Fuat Balkan, Teşkilat-ı Mahsusa'da da görev yaptı.

Beşiktaş’tan ölüm yıl dönümü mesajı

Beşiktaş JK, Fuat Balkan’ın ölüm yıl dönümünde yayımladığı mesajla onu andı:

"Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski Başkanlarımızdan Fuat Balkan’ı, vefatının 55. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski Başkanlarımızdan Fuat Balkan’ı, vefatının 55. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/GmgYwBQFff — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 28, 2025

Fuat Balkan kimdir?

Fuat Balkan, 28 Ağustos 1887 tarihinde İstanbul’da doğdu. Balkan'ın doğduğu Ihlamur sokaktaki ev daha sonra kulüp merkezi oldu.

İstiklal Madalyası sahibi Balkan, Osmanlı ordusunda Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda görev yaptı. Batı Trakya cephesinde görevli Osmanlı subayı olan Balkan, savaşta Bulgar komitacılarıyla ile Sırp ve Yunan kuvvetlerine karşı savaştı. 1908-1923 yılları arasında önemli görevlerde bulundu.

Balkan, Teşkilat-ı Mahsusa'da görev aldı. MİT’in temelini oluşturan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti’nde (MAH) faaliyet gösterdi.

6-7. Dönem Edirne, 8. Dönem Kocaeli milletvekiliği yaptı. Fuat Balkan Beşiktaş'ta, 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1938 yıllarında başkanlık görevini yürüttü.

Balkan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün resmi yapılanma sürecinde öncülük eden isimlerden biri oldu. BJK Kulüp Sicili'nde "1 numaralı kurucu" olarak yer aldı. Bunun yanında 1960 yılında faaliyete geçen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun üye listesinde de 1 numaralı üye oldu.

Balkan, 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1938 yıllarında Beşiktaş'ın başkanlığını yaptı.

Soyadı kanunuyla birlikte balkan savaşlarındaki hizmetlerinden dolayı Balkan soyadını aldı.

Fuat Balkan, eskrim dalında üç kez olimpiyat oyunlarına katılıp Türkiye'yi temsil etti. Aynı zamanda Türk Eskrim Federasyonu’nun kurucularındandı. Türk Olimpiyat Komitesi’nde de yer aldı.

28 Mayıs 1970 tarihinde 83 yaşında vefat etti.