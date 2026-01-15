Beşiktaş kupada 2’de 2 yaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı. Kupada grubun ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olan Kartal, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olmuştu.

Abraham 13. golünü attı

Başkent ekibi karşısında siyah-beyazlı takımın ilk golünü kaydeden Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma altında gol sayısını 13’e çıkardı. 28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 17 karşılaşmada 7, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası’nda da 1 kez gol sevinci yaşadı.

İngiliz futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

El Bilal Toure ayağının tozuyla fileleri sarstı

Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımı Mali için mücadele eden El Bilal Toure, takımının organizasyona veda etmesinin ardından İstanbul’a dönmüş ve takımla ilk çalışmasına 3 gün önce katılmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, ayağının tozuyla Ankara Keçiörengücü müsabakasında fileleri sarsmayı başardı.

Süper Lig’de 12 karşılaşmada 4 gol, 5 asisti bulunan Malili oyuncu, Türkiye Kupası’nı da boş geçmedi.

Kartal Kayra Yılmaz, A takımda ilk golünü attı

Beşiktaş’ta farklı alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, A takımda ilk kez gol atma başarısı gösterdi. 6 farklı sezonda tüm kulvarlarda toplam 29 kez formayı sırtına geçiren Kartal, ilk defa ağları havalandırdı.