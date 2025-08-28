Beşiktaş-Lausanne maçının ilk 11 'leri belli oldu
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Lausanne maçının ilk 11'leri belli oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş-Lausanne maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus (Danimarka)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Ndidi, Taylan Bulut, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite