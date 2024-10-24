Beşiktaş-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa’nın güçlü ekiplerinden Lyon’a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 2

maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, henüz puanla tanışamadı ve grubun son sırasında yer alıyor. Lyon karşısında galibiyet alarak hem moral bulmak hem de grupta yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş, kritik mücadelede sahaya çıkacak. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın detayları ve Beşiktaş’ın muhtemel 11’i...

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, 24 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Lyon’a konuk olacak. Groupama Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş muhtemel 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un Lyon karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:

Göktuğ Baytekin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson Fernandes; Rafa Silva, Muci, Semih Kılıçsoy; Immobile.

Lyon 6, Beşiktaş 0 puanda

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde henüz puan alamadı. İlk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ikinci hafta ise sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Lyon ise 6 puanla grupta lider durumda. Fransız ekibi, Olympiakos’u 2-0, Rangers’ı ise 4-1 mağlup ederek etkili bir performans sergiledi.

Beşiktaş’ta kaleyi 3. kaleci Göktuğ koruyabilir

Beşiktaş’ta Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun sakatlıkları dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Mert Günok, Lyon karşısında forma giyemeyecek. Ersin Destanoğlu'nun durumu ise maç günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Eğer Ersin de oynayamazsa, kaleyi 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin koruyacak.

Ayrıca Gabriel Paulista ve Milot Rashica da sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Lyon ile 3. randevu

Beşiktaş ve Lyon, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelen iki ekipten Lyon, Fransa’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmış, Beşiktaş ise İstanbul’daki rövanşı aynı skorla kazanmıştı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca Lyon, penaltı atışlarıyla Beşiktaş’ı 7-6 yenerek yarı finale yükselmişti.