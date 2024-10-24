Beşiktaş-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelecek. İki maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, Lyon karşısında ilk puanlarını almak istiyor. Kritik maçın saati, kanalı ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa’nın güçlü ekiplerinden Lyon’a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 2
maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, henüz puanla tanışamadı ve grubun son sırasında yer alıyor. Lyon karşısında galibiyet alarak hem moral bulmak hem de grupta yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş, kritik mücadelede sahaya çıkacak. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın detayları ve Beşiktaş’ın muhtemel 11’i...
Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, 24 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Lyon’a konuk olacak. Groupama Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş muhtemel 11
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un Lyon karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:
Göktuğ Baytekin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson Fernandes; Rafa Silva, Muci, Semih Kılıçsoy; Immobile.
Lyon 6, Beşiktaş 0 puanda
Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde henüz puan alamadı. İlk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ikinci hafta ise sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Lyon ise 6 puanla grupta lider durumda. Fransız ekibi, Olympiakos’u 2-0, Rangers’ı ise 4-1 mağlup ederek etkili bir performans sergiledi.
Beşiktaş’ta kaleyi 3. kaleci Göktuğ koruyabilir
Beşiktaş’ta Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun sakatlıkları dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Mert Günok, Lyon karşısında forma giyemeyecek. Ersin Destanoğlu'nun durumu ise maç günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Eğer Ersin de oynayamazsa, kaleyi 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin koruyacak.
Ayrıca Gabriel Paulista ve Milot Rashica da sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Lyon ile 3. randevu
Beşiktaş ve Lyon, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelen iki ekipten Lyon, Fransa’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmış, Beşiktaş ise İstanbul’daki rövanşı aynı skorla kazanmıştı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca Lyon, penaltı atışlarıyla Beşiktaş’ı 7-6 yenerek yarı finale yükselmişti.