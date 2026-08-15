Beşiktaş maç saati ve tarihi... BJK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig heyecanı başladı. Galatasaray'ın puan kaybettiği ilk haftada Beşiktaş lige 3 puanla başlamak istiyor. Taraftar Eyüpspor karşılaşmasını kaçırmak istemezken "Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.

Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Ağustos Pazar saat 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş muhtemel 11'i

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Orhun, Olaitan, Salih Özcan, Cerny, Trossard, Oh.

Yeni tarnasfer Vlahovic'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

Eyüpspor ile ligde 5. randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Geride kalan 4 maçta Beşiktaş, 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibini yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı bir maçta ise 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor ile sahasında üçüncü kez kozlarını paylaşacak Beşiktaş, rakip filelere toplamda 9 gol atarken, 5 kez ise topu ağlarında gördü.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.