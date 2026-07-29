Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland - BJK maçı tarihi ve saati...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçına çıkıyor. Rakip Danimarka ekibi Midtjylland… Mücadelenin tarihi ve saati araştırılırken sık sık "Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş heyecanı yarın başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş da Midtjylland deplasmanına gidiyor. İlk maçta Kara Kartal evinde rakibini 1-0 yenerken ikinci maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanmış durumda...
Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Midtjylland - Beşiktaş maçı 30 Temmuz Perşembe günü saat saat 20.00'de oynanacak. Mücadelenin S Sport'tan
ekrana gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş Muhtemel 11
Nübel - Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara - Salih, Orkun, Olaitan - Cerny, İlhan, Oh.
Beşiktaş'ta 3 eksik
Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfred Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.
Kara Kartal, Midtjylland'ı elediği takdirde 3. turda Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.