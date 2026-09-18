Beşiktaş Marsilya’yı farklı geçti: Türkiye, UEFA ülke puanında Hollanda’ya yaklaştı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında sahasında Olympique Marsilya’yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellenirken, 9. sıradaki Türkiye puanını 49.875’e yükselterek Hollanda ile arasındaki farkı azalttı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fransız temsilcisi Olympique Marsilya’yı konuk etti.
Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1’lik galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına güçlü bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş’ın Marsilya karşısında aldığı galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
Türkiye 49.875 puanla 9. sırada yer alırken, 8. basamaktaki Hollanda 52.562 puanda bulunuyor. İki ülke arasındaki fark 2.687 puana geriledi.
UEFA ülke puanı sıralaması
İngiltere – 103.352
İtalya – 88.303
İspanya – 83.243
Almanya – 81.545
Fransa – 69.153
Portekiz – 65.350
Belçika – 59.050
Hollanda – 52.562
Türkiye – 49.875
Çekya – 45.125