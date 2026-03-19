Beşiktaş-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Maçın önemli anları...

Beşiktaş milli araya 3 puanla girdi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Orkun Kökçü'nün sol kanattan ortasında ön direkte bulunan Hyun-Gyu Oh'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Vaclav Cerny'nin sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta topla buluşan Amir Murillo'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
22. dakikada Cafu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu çeldi.
45+2. dakikada Amir Murillo'nun sağ kanattan ortasında defansın arkasına sarkan Orkun Kökçü'nün ceza sahası içi sol tarafından bekletmeden ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Andreas Gianniotis'ün üzerinden ağlara gitti. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Claudio Winck'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Amir Murillo'nun, Adem Arous'a yaptığı hareketten dolayı maçın hakemi Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada penaltıda topun başına geçen Adrian Benedyczak'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sol tarafından ağlara gitti. 2-1
79. dakikada Milot Rashica'nın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defanstan seken topu kale önünce Cengiz Ünder tamamladı fakat kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada orta sahadan atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.