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Beşiktaş Milosevic'le yollarını ayırdı

Beşiktaş ile Sırp asıllı İsveçli futbolcu Milosevic'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Beşiktaş Milosevic'le yollarını ayırdı
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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımızın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milosevic, 2014-2015 sezonu devre arasında İsveç ekibi AIK'ten Beşiktaş'a transfer edilmiş, siyah-beyazlı kulüpte bulunduğu dönemde Hannover 96, Darmstadt 98 ve Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.

Kaynak: AA

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