Beşiktaş nereden nereye? Siyah-Beyazlı kulübün borcu belli oldu!

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı nedeniyle ertelenen 2024 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tiryaki, Beşiktaş’ın 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL seviyesine ulaştığını duyurdu. Ayrıca, eski başkan Hüseyin Yücel’e yaklaşık 1,2 milyar TL borç bulunduğunu da aktardı.

Kulübün geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tiryaki, camianın zihniyetini değiştirmesi gerektiğini vurgularken, aksi takdirde sürekli geçmişi tartışarak zaman kaybedileceğine dikkat çekti.

Denetim Kurulu Başkanı, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk’ün bir değerlendirmesine yanıt olarak da, “Biz gereken görüşmeleri yaptık ve MASAK’a gitmesinin gerekli olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"10 milyon Euro’yu bağışlıyorum"

Toplantıda konuşan Beşiktaş eski Başkanı Hüseyin Yücel, seçim döneminde söylediklerinin arkasında olduğunu dile getirerek, "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi gününden itibaren kulübümüze bağışlayacağım" dedi.

Başkanlık seçim sürecinde verdiği sözleri hatırlatan Yücel, “Bugün divana sizin karşınıza çıkmaya geldim. Başım dik bir şekilde buradayım. Ben dahil tüm yetkililer kulübümüzün menfaati için hukuk karşısında hesap vermelidir. Beşiktaş’ın bir kuruşuna dahi göz koyan varsa, ilk olarak karşısında beni bulacaktır. Artık ileriye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkanımızın yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını destekliyorum. Önümüzde bir seçim süreci var ve ben başkanımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek önerim, Beşiktaş’ın iyiliği için hareket edilmesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kulüpten alacaklarını bağışlayacağını açıklayan Yücel, “Başkanımıza ve yönetim kuruluna daha önce de söylemiştim. Seçim öncesinde başkan seçilsem de seçilmesem de bunu gerçekleştireceğimi ifade etmiştim. Kulüpten alacağım 10 milyon Euro’yu pazartesi gününden itibaren Beşiktaş’a bağışlayacağım. Artık geçmişi geride bırakarak ileriye dönük adımlar atma vakti geldi” dedi.

Beşiktaş camiasına olan bağlılığını vurgulayan Yücel, “Ben hep buradayım. Saklanmıyorum, kaçmıyorum. Burası benim her zaman sığınacağım liman olacaktır. Buraya hesap sormaya da hesap vermeye de günü geldiğinde geleceğim” şeklinde konuştu.

Beşiktaş nereden nereye?

Güncel malı tabloda siyah-beyazlı kulübe ait borçları 6 yılda yaklaşık 6 kat arttığı ortaya çıktı. Dönemi sırasında İnönü Stadyumu'nun inşasının da yer aldığı Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman’ın görev süresinin sonunda (2019), kulübün borcu 2,4 milyar TL'ydi.

Beşiktaş’ın içinde bulunduğu mali tablo, kulüp yönetimi için ciddi bir finansal planlama ve yeniden yapılanma gereksinimini bir kez daha gözler önüne serdi.