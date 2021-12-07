Beşiktaş Olağan Genel Kurulu toplanıyor
Beşiktaş Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Beşiktaş Futbol A.Ş. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Aralık 2021 günü saat 10.30'da Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacak.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.