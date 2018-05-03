Beşiktaş, olaylı derbinin devamına çıkmadı

03 Mayıs 2018

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.

Karşılaşma için Fenerbahçe kafilesi stada gelirken, konuk ekip Beşiktaş statta bulunmadı.

Karşılaşmanın hakemleri, derbinin başlama zamanından 2 saat önce zemine çıkarak rutin kontrollerini yaptı. Hakem Mete Kalkavan ile yardımcıları, saha zeminini inceleyerek maç öncesi son kontrolleri gerçekleştirdi. Daha sonra maçın hakemleri içeri girerek iki takımın oyuncu listelerini bekledi.

Fenerbahçe takımı ısınmak için sahaya çıktı. Daha sonra maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa sahaya çıkarak bir süre sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman'la görüştü. Bunun üzerine içeri giren futbolcular, bir süre sonra tekrar sahaya geldi.

Karşılaşmanın başlama saati olan 20.30'dan sonra hakemler 15 dakikalık bekleme süresine geçti. Beşiktaş'ın takım listesini hakemlere vermediği ve sahaya çıkmadığı kayıt altına alındı. Hakem Mete Kalkavan da bunun üzerine müsabakayı 20.45'te iptal ettiğini duyurdu.

Kararı TFF verecek

Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbiyle ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

TFF Yönetim Kurulunun, derbiyle ilgili yapacağı açıklamayla kupada finale kalan ikinci takım belli olacak.

Statü Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayıyor

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak.

Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kocaman'dan açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ya da Trabzon benzeri takımlar açısından değil sonucun sahada belirlenmesini yeğlerdim, eleneceksek de eleyeceksek de” ifadelerini kullandı.

Kupa finali Diyarbakır'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak.

Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu.

TFF'nin kararına göre Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi belirlenecek.

Fenerbahçe'nin 17. finali olacak

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselecek.

Fenerbahçe, kupayı geride kalan 56 sezonda 6 kez müzesine götürmüştü.

Sarı-lacivertliler, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

Fenerbahçe antrenman yaptı

Beşiktaş'ın maça çıkmamasının ardından sarı-lacivertli takım Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Pazar günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hakem Mete Kalkavan'ın maçı iptal etmesinin ardından sarı-lacivertliler Bursaspor maçının ilk antrenmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.

Kaynak: AA