Beşiktaş Olimpik Marsilya maçı ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Andrea Colombo, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic
Olimpik Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA