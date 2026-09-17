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Beşiktaş Olimpik Marsilya maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

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Beşiktaş Olimpik Marsilya maçı ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Andrea Colombo, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic

Olimpik Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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