Beşiktaş öne geçtiği maçta skoru koruyamadı

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Eyüpspor atağında savunma arkasına atılan uzun pas sonrası topla buluşan Metehan’ın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Eyüpspor’da kaleci Jankat’ın ceza sahası dışında oyun kurmaya çalışırken yaptığı hata sonrası top, Eyüpspor yarı sahasının ortasında bulunan Orkun’da kaldı. Orkun’un uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada Taşkın İlter’in ceza sahası içine havadan gönderdiği topa çıkan kaleci Ersin’in yaptığı hata sonrası Umut Bozok, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

24. dakikada VAR’dan yapılan uyarı sonrası hakem Yasin Kol, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Emre Akbaba'nın ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Metehan Altunbaş'ın şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

53. dakikada sol taraftan hızla ilerleyen Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.

57. dakikada Umut Bozok’un ceza yayı gerisi solundan sert vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelere gitti. 1-1

63. dakikada Eyüpspor’da Pintor, rakip ceza sahası içinde Taylan Bulut’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba, sağ alt köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

69. dakikada sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan ortasında kale alanı önündeki Cengiz’in sol çaprazdan vuruşta yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

83. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Cengiz’in vuruşunda savunmaya çarpan top havalandı. Mustafa’nın kafa vuruşunda savunmadan dönen topu Salih tamamlamak istedi. Kale alanı içinde bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

88. dakikada ceza yayının sağından kullanılan serbest vuruşta Cengiz’in vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.