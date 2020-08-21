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Beşiktaş oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi

Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.

Beşiktaş oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi
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Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.

UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin

UEFA PAOK Beşiktaş Beşiktaş oyuncu listesi

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